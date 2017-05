Guardiani della Galassia 3: James Gunn sta scrivendo la sceneggiatura, Gamora avrà un ruolo centrale

Gli spettatori degli Stati Uniti dovranno attendere il 5 maggio per l'arrivo in sala di Guardiani della Galassia Vol. 2. Nell'attesa i Marvel Studios non perdono tempo. Dopo le critiche entusiastiche e gli ottimi incassi nel resto del mondo, il regista James Gunn sarebbe già all'opera per preparare Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Dopo il tour promozionale, Gunn sarebbe impegnato nella scrittura della nuova sceneggiatura, come ha confermato lui stesso a USA Today. Il cineasta avrebbe già parlato dello sviluppo della storia con le star Chris Pratt e Zoe Saldana, la cui Gamora "avrà un ruolo centrale nel nuovo sequel".

Anche se l'attrice finora si è dimostrata molto prudente ogni volta che è stato toccato l'argomento sequel nelle interviste, la scelta di mettere Gamora al centro del plot non è certo una sorpresa vista la crescente importanza del suo personaggio nel franchise. In attesa di Guardians of the Galaxy Vol. 3 James Gunn ha in mente un altro progetto, una vacanza che gli permetterà di "liberare la testa dai pensieri dopo tre anni in cui mi sono alzato e sono andato a dormire ogni giorno con in testa un procione parlante". Come non capirlo.

