Guardiani della Galassia 2: svelata la relazione di Nebula con gli altri Guardiani

Nel 2014, in Guardiani della Galassia, abbiamo fatto conoscenza di Nebula, interpretata da Karen Gillan. Come Gamora, anche Nebula è figlia adottiva del titano pazzo Thanos e ha scelto di affiancare Ronan a differenza della sorellastra, che è entrata in forze la team dei Guardiani. Nel primo film Nebula era una villain vera e propria, ma quando la rivedremo in Guardiani della Galassia Vol. 2 il suo ruolo avrà un peso maggiore. Nel primo teaser poster del film la vediamo addirittura parte del team dei Guardiani, ma cosa l'ha spinta a mettere da parte il suo odio?

Nel corso di una recente intervista, Karen Gillan ha parlato del cambiamento attraversato dal suo personaggio. Catturata da Ayesha, Nebula vuole la libertà che non è riuscita a ottenere abbandonando Ronan e il suo esercito sul campo di battaglia di Xandar: "E' il suo principale obiettivo per tutto il film. Le prova tutte per essere libera, ma viene catturata. Così si ritrova di nuovo in un posto contro la sua volontà, la dinamica è divertente se si pensa al suo fastidio. Non vuole essere lì, ma lo fa perché ha bisogno di superare questi ostacoli insieme alla sorella".

Guardiani della Galassia Vol. 2 approderà nelle sale italiane il 25 aprile.

