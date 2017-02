Guardiani della Galassia 2: Star-Lord e Drax in una nuova foto

Grazie al magazine Empire è ora possibile vedere una nuova immagine ufficiale del film Guardiani della Galassia Vol. 2, che ritrae Star-Lord e Drax pronti a entrare in azione.

Chris Pratt ha anticipato al magazine: "Potete aspettarvi tutto quello che avete amato del primo film ma inoltre... dovrei riformulare la frase. Non aspettatevi di vedere tutto quello che avete visto nel primo film ma aspettatevi di essere affascinati ed elettrizzati e di essere intrattenuti come accaduto con il primo film".

Ecco l'immagine:

Guardiani della Galassia Vol. 2, diretto da James Gunn e interpretato da Vin Diesel, Bradley Cooper, Kurt Russell, Sean Gunn, Karen Gillan, Zoe Saldana,Michael Rooker e Dave Bautista, arriverà al cinema il 25 aprile.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Guardiani della Galassia 2: Star-Lord e Drax in...