Guardiani della Galassia 2: Stallone e Rosenbaum hanno due ruoli importanti nel MCU

Il regista James Gunn ha rivelato qualche nuovo dettaglio sull'atteso Guardiani della Galassia Vol. 2, in particolare sui personaggi affidati a Michael Rosenbaum e Sylvester Stallone.

Il filmmaker, intervistato durante il The Adam Corolla Show, ha spiegato: "Ci sono un paio di personaggi che sono davvero importanti per il Marvel Universe e faranno il loro debutto nel film e le persone non sanno ancora i dettagli. Sylvester Stallone interpreta uno di questi personaggi... il mio amico Michael Rosenbaum ha un ruolo che lavora, in un certo senso, in tandem con quello di Sly".

Per ora rimangono aperte tutte le ipotesi riguardanti le parti che sono state affidate ai due attori che, quindi, potrebbero forse apparire anche in Avengers: Infinity War.

In Guardiani della Galassia Vol. 2 ritroveremo Vin Diesel, Bradley Cooper, Kurt Russell, Sean Gunn, Karen Gillan, Zoe Saldana,Michael Rooker e Dave Bautista.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Guardiani della Galassia 2: Stallone e Rosenbaum...