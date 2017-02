Guardiani della Galassia 2: punteggio record alle proiezioni test del film

Guardiani della Galassia Vol. 2 sta già stabilendo vari record. L'ultimo in ordine di tempo riguarda il punteggio ottenuto dal film dopo le prime proiezione di prova: un perfetto 100, mai ottenuto dai lungometraggi precedenti realizzati dalla Marvel. Le fonti di The Hollywood Reporter hanno confermato che il precedente primato era stato stabilito da Iron Man 3 e da The Avengers, che avevano raggiunto un punteggio di circa 90 punti.

Gli spettatori che partecipano alle proiezioni in anteprima usate come test devono dare dei punti indicando i vari elementi con una scala che comprende eccellente, molto buono, buono, discreto e scarso, poi usati per le valutazione. Successivamente ci sono ulteriori questionari ed eventuali approfondimenti.

La Marvel organizza delle proiezioni di test con un pubblico che comprende anche famiglie e gruppi di amici, usando un campione selezionato con attenzione per controllare la sicurezza ed evitare la pubblicazione online di video o materiali illegali.

I risultati ottenuti, tuttavia, non vengono considerati del tutto affidabili per quanto riguarda l'effettiva accoglienza che riserverà il pubblico al film. Pretty Woman aveva ad esempio ricevuto un punteggio pari a circa 70, mentre Il cigno nero non è andato oltre quota 55, a differenza di Argo che aveva superato un punteggio di 90.

Alla regia di Guardiani della Galassia Vol. 2 torna James Gunn, già regista e co-sceneggiatore di Guardiani della Galassia. Nel cast ritroviamo Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper e Vin Diesel. L'uscita in sala è attesa per il 25 Aprile 2017.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Guardiani della Galassia 2: punteggio record alle...