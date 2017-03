Guardiani della Galassia 2: nuove foto e alcuni dettagli su Ego

Nel film Guardiani della Galassia Vol. 2 il ruolo di Ego il Pianeta Vivente è stato affidato all'attore Kurt Russell e James Gunn ha rivelato che l'idea di coinvolgerlo è stata di Chris Pratt. L'interprete di Star-Lord ha infatti suggerito al regista di contattare la star per la parte: "Ho iniziato a scrivere pensando a Kurt mentre finivo la sceneggiatura. Sarei rimasto davvero deluso se avesse detto di no".

Russell, però, dopo aver visto il primo film Marvel ha accettato subito: "Dopo quindici minuti ho detto 'Capisco perché stanno proponendola a me'. Il bagaglio che porto grazie ad altri film che ho fatto è quello giusto per questo lungometraggio".

Per realizzare il mondo in cui si trova Ego Gunn ha messo alla prova i responsabili degli effetti speciali: "Abbiamo oltre tre miliardi di poligoni sul pianeta di Ego. E' il più grande effetto visivo di sempre. Non c'è niente che si avvicina a quanto realizzato".

Le nuove immagini del film condivise da Empire:

In Guardiani della Galassia Vol. 2 ritroveremo Vin Diesel, Bradley Cooper, Kurt Russell, Sean Gunn, Karen Gillan, Zoe Saldana,Michael Rooker e Dave Bautista.

