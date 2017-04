Guardiani della Galassia 2: l'omaggio di No Curves al film in esposizione a Milano

In occasione della Milano Design Week i fan della Marvel potranno ammirare l'installazione realizzata dal celebre tape-artist No Curves intitolata The Hero's Hideout ispirata a Guardiani della Galassia Vol. 2, in arrivo nelle sale italiane il 25 aprile. Le opere saranno esposte presso il piano terra del Nhow hotel in via Tortona 35 a Milano.

I cinque protagonisti del film sono quindi al centro della creazione realizzata con l'inconfondibile stile che contraddistingue l'autore dell'installazione sulla superficie del sottomarino Enrico Toti presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo Da Vinci" a Milano per Expo 2015, e della cover del nuovo album Anarchytecture della rock band Skunk Anansie.

No Curves è lo pseudonimo di uno dei celebri artisti specializzati nell'arte di designare utilizzando il nastro adesivo: un prodotto principalmente utilizzato come materiale da lavoro che diventa nelle sue mani uno straordinario elemento artistico e uno strumento per esplorare una nuova frontiera della pittura. L'artista realizza così un mondo immaginario fatto di linee frammentate e angoli, che fa riferimento alla tradizione geometrica del movimento futurista e alla grafica dell'arte digitale.

Nel cast del sequel ritroveremo Vin Diesel, Bradley Cooper, Kurt Russell, Sean Gunn, Karen Gillan, Zoe Saldana,Michael Rooker e Dave Bautista.

La regia è ancora una volta di James Gunn.

