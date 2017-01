Guardiani della Galassia 2, Karen Gillen afferma: "Sarà molto meglio del primo capitolo"

Cristiano Ogrisi

Karen Gillan ha affermato che Guardiani della Galassia Vol. 2 sarà ancora meglio del primo.

L'attrice 29enne riprenderà il suo ruolo di Nebula nel sequel del successo della Marvel del 2014 e non vede l'ora di far scoprire qualcosa in più del suo personaggio al pubblico.

Durante un'intervista all'Hollywood Reporter, la Gillan ha dichiarato:

"Non vedo l'ora che il pubblico lo veda! Credo che ci saranno tutti i migliori elementi di Guardiani della galassia, ma amplificati! È migliore, è più divertente, la musica è più bella... la colonna sonora è uno spettacolo. Meraigliosa. Nel primo capitolo, tutto veniva impostato e presentato. Ora ci si riesce a immergere nei loro dilemmi e nelle loro cose. Credo che il tema principale sarà quello della famiglia."

L'attrice britannica ha, poi, parlato del suo personaggio e di cosa aspettarsi da lei:

"Nebula avrà a che fare con una serie di novità in questo film, scopriremo un nuovo lato di lei, uno più umano, dove capiamo davvero fino in fondo i suoi problemi d'infanzia."

Poi Karen ha commentato le immagini promozionali del remake di Jumanji, dove i suoi vestiti poco coprenti hanno fatto discutere il web:

"Anche su Doctor Who si era creato un gran parlare quando sono uscite le foto dei miei costumi, quindi penso stia succedendo di nuovo. Volevo specificare che non accetterei mai un ruolo in cui un elemento così fosse totalmente gratuito. C'è un motivo valido per cui il personaggio indossa quei vestiti, e non è per nulla felice."

