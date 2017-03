Guardiani della Galassia 2: i poster internazionali del sequel

La Marvel ha pubblicato online dei nuovi poster internazionali del film Guardiani della Galassia Vol. 2, che verrà distribuito nei cinema statunitensi il 5 maggio e in arrivo nei nostri cinema il 25 aprile.

Ambientato sullo sfondo dell'Awesome Mixtape #2, il sequel continua le avventure del team mentre attraversa gli angoli più remoti dell'universo. I Guardiani devono lottare per mantenere unita la loro nuova famiglia mentre svelano i misteri delle vere origini di Peter Quill. Vecchi nemici diventano nuovi alleati e i personaggi preferiti dei fan tratti dai fumetti classici arriveranno in aiuto dei nostri eroi mentre il Marvel cinematic universe continua a espandersi.

Ecco tutte le locandine inedite:

Nel cast del sequel ritroveremo Vin Diesel, Bradley Cooper, Kurt Russell, Sean Gunn, Karen Gillan, Zoe Saldana,Michael Rooker e Dave Bautista.

La regia è ancora una volta di James Gunn.

