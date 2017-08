Guardiani della Galassia 2: Ecco come "Qualcuno volò sul nido del cuculo" ispirò una scena del film!

Mentre aspettiamo la release in homevideo del cinefumetto Guardiani della Galassia Vol. 2 in arrivo a fine Agosto, torniamo a parlare di alcuni gustosi retroscena raccontati dai protagonisti del popolare blockbuster Marvel firmato da James Gunn!

L'attore Sean Gunn che nel film interpreta il Ravager Kraglin e ha animato in motion capture Rocket Raccoon, ha rivelato che uno dei momenti chiave del Volume 2 è stato ispirato dal classico Qualcuno volò sul nido del cuculo firmato da Milos Forman ed interpretato da Jack Nicholson. Se non avete ancora visto il film vi consigliamo di non andare oltre nella lettura!!!

Durante i funerali di Yondu alla fine del film, le parole di Kraglin (Sean Gunn) traggono ispirazione dal personaggio di Christopher Lloyd in uno degli ultimi momenti del capolavoro vincitore del premio Oscar come miglior film del 1975!

Gunn ha infatti dichiarato: "Quella scena in cui Kraglin vede che Yondu ha infine ricevuto il funerale Ravager, ho cercato davvero di entrare nel giusto mood. Mio fratello Jimmy mi ha detto che quella scena gli ricordava il finale di Qualcuno volò sul nido del Cuculo, quando Christopher Lloyd si mette ad esultare. Ho capito perfettamente cosa intendeva e mentre giravamo il funerale mi sono fatto inspirare da quello!".

Sean Gunn è attualmente impegnato anche lui sul set dell'atteso Avengers: Infinity War per dare vita al personaggio in CGI di Rocket Raccoon! Il blockbuster Marvel uscirà nell'estate 2018!

