Grey's Anatomy: salva suo padre con il massaggio cardiaco che ha visto nella serie

La serie tv Grey's Anatomy ha contribuito a salvare la vita di un uomo di cinquantaquattro anni che vive a Montale, in provincia di Pistoia, che è stato soccorso dalla figlia diciottenne.

La ragazza è stata svegliata alle sei di mattina dalla madre perché il padre aveva perso i sensi e non respirava. Dopo aver chiamato il 118 la giovane ha raccontato di aver iniziato a effettuare il massaggio cardiaco, proseguendo per circa 10 minuti, seguendo le istruzioni dei medici e i ricordi delle sequenze simili viste nello show creato da Shonda Rhimes.

L'uomo, che ha subito un infarto miocardico acuto, è stato operato e dopo alcuni giorni è stato dimesso.

