Gremlins: un poster pazzesco con ben 84 citazioni cult!

L'artista Kevin M. Wilson ha realizzato un interessante poster del film Gremlins, in cui si vede l'interno del negozio di "antiquariato" in cui viene acquistato il simpatico Gizmo.

L'immagine, realizzata per il New York Comic Con, contiene ben 84 riferimenti a film, serie tv e iconici personaggi del mondo della finzione.

Tra gli elementi ci sono infatti easter egg legati a Il trono di spade, I Goonies, Ghostbusters - Acchiappafantasmi, Predator e tanti altri.

Ecco le due versioni del poster e, per chi volesse scoprire la soluzione, la lista con tutti gli 84 elementi.

