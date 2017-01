Gremlins 3: Zach Galligan aggiorna sul sequel e parla della lite con Bill Murray

Cristiano Ogrisi

Zach Galligan, il protagonista di Gremlins, ha da poco presentato in Inghilterra un film perduto dal titolo Nothing Lasts Forever, originariamente girato nel 1984 ma mai uscito nelle sale.

Durante un'intervista a BleedingCool, Galligan ne ha parlato, svelando i motivi del blocco del film dalla distribuzione:

"C'erano molte cose che frenavano l'uscita del film. Prima di tutto problemi di diritti, il regista Tom Schiller era piuttosto liberale sull'utilizzo di immagini d'archivio o di altri film. Diceva 'è un tributo ai film muti', mentre gli altri dicevano 'è più di un tributo, stai usando clip di film muti nel tuo film'. La sua idea era molto intelligente, ma probabilmente doveva pagare per usare clip di Intolerance e La nascita di una nazione."

Nel film è presente anche Bill Murray e Galligan racconta del brutto rapporto che ha instaurato con l'attore statunitense:

"Avevo 18 anni, pensavo di andare sul set e incontrare un Murray contento perchè avremmo recitato insieme, ero sicuro saremmo stati amici. Lui arriva, saluta il regista, mi guarda, si gira verso di lui e dice 'Chi è il ragazzino?', Tom gli fa 'è Zach, lo conosci?', e Bill gli fa 'Si merita questo lavoro?'.

Io risi, pensavo fosse uno scherzo, ma era serio. Mi ha ignorato per un'ora e per il resto delle riprese è stato ostile, ho scoperto che pensava che non ero abbastanza bravo per essere suo amico fuori dal set e il suo antagonista durante le riprese."

Galligan ha parlato anche di Gremlins 3:

"Nel progetto ci sono la Warner Bros, Chris Columbus e Steven Spielberg. Columbus non ha avuto nulla a che fare con gli altri e anzi non ha mai visto la saga, ha detto che non ci sarà un remake o un reboot ma solo un sequel. Sta lavorando con molto impegno sullo script del terzo capitolo, sarà ambientato ai giorni nostri, ci saranno nuovi personaggi ma anche qualcuno dai vecchi film."

Ancora non si sa se Galligan tornerà sul set nei panni di Billy Peltzer, ma per gli altri film è stato chiamato a ridosso delle riprese, quindi l'attore resta ottimista sul ritorno sul grande schermo.

