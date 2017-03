Green Lantern Corps: David S. Goyer alla regia del film?

Qualche settimana fa Warner Bros. ha annnciato l'ingaggio di David S. Goyer come sceneggiatore di Green Lantern Corps, progetto da tempo in fase di sviluppo presso lo studio. Goyer si occuperà dello script insieme a Justin Rhodes usando un soggetto co-firmato con Geoff Johns. Dai primi rumor circolati sappiamo che ci saranno due Lanterne verdi, Hal Jordan and Jon Stewart, in quello che viene descritto come "Arma letale nello spazio".

Oggi irrompe sul web una nuova anticipazione che vorrebbe Goyer alla regia di Green Lantern Corps. La notizia è apparsa su Batman News ed è poi rimbalzata su altri siti specializzati. Pur avendo un'esperienza solida a livello di scrittura, David S. Goyer non ha all'attivo molte regie oltre a Blade: Trinity e a numerosi episodi di Da Vinci's Demons. Nonostante tutto, Warner sarebbe determinata a mettere nelle mani di Goyer il nuovo progetto.

Al momento la produzione di Green Lantern Corps sarebbe, però, in bilico. L'uscita di Aquaman è stata ritardata e DC sembra non riuscire a trovare un regista a cui affidare The Flash. Di conseguenza la lineup preannunciata qualche tempo fa potrebbe subire grossi scossoni. E' probabile che Warner decida dopo aver visto il risultato al botteghino delle prossime uscite, Wonder Woman e Justice League .

