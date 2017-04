Grace and Frankie: Netflix ordina la quarta stagione. Lisa Kudrow nel cast

La serie Netflix Grace and Frankie è stata rinnovata per la quarta stagione. L'ulteriore novità riguarda l'arrivo della popolare Lisa Kudrow come regular nello show.

Da tempo era nell'aria il rinnovo della serie brillante, ma adesso la conferma ufficiale è arrivata via Twitter. Nella prima foto diffusa dall'account ufficiale dello show si vede Lisa Kudrow nei panni di Sheree, estetista che si prende cura delle unghie di Grace.

Let the good vibes roll! Season 4 coming in 2018 with @LisaKudrow. pic.twitter.com/2zcnhwWKoT — Grace and Frankie (@GraceandFrankie) April 12, 2017

Jane Fonda e Lily Tomlin interpretano Grace e Frankie, due donne le cui vite vengono improvvisamente sconvolte dai rispettivi mariti - Martin Sheen (Robert) e Sam Waterston (Sol) - che rivelano di essere gay e le lasciano l'uno per l'altro. Le due donne formano così un legame improbabile per affrontare un futuro incerto insieme e scoprono una nuova definizione di "famiglia", fatta di risate, lacrime e un sacco di altri personaggi che portano humour durante tutta la serie.

Dagli executive producer Marta Kauffman e Howard J. Morris, l'esilarante e al contempo straziante commedia torna per una seconda stagione con nuove avventure e sfide per tutti i protagonisti. I loro legami vengono messi alla prova da problemi di salute, avventure lavorative, segreti reconditi e nuovi love affair. Negli anni d'oro della loro vita, Grace e Frankie imparano così alcune delle lezioni più importanti e, nonostante le loro evidenti differenze, iniziano a volersi bene.

