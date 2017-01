Gotham: un video promozionale mostra il ritorno di Jerome

Il dodicesimo episodio della terza stagione di Gotham si intitolerà Ghosts e Fox ha diffuso un nuovo video promozionale in cui si mostra il ritorno in scena di Jerome, il personaggio interpretato da Cameron Monaghan.

Nella puntata Gordon (Ben McKenzie) e Bullock (Donal Logue) scoprono l'esistenza di un piano per riportare in vita il giovane.

La sinossi della puntata anticipa inoltre che il Pinguino perderà il controllo prima di un'importante intervista e in città ritornerà la madre di Selina.

