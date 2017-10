La star di Frequency e Mad Men Peyton List sarà la terza attrice a interpretare Ivy Pepper/Poison Ivy nella serie FOX Gotham, giunta alla quarta stagione.

La serie ha dapprima presentato Ivy come una ragazzina (Clare Foley) che, all'inizio della terza stagione, è stata esposta ad agenti chimici e all'improvviso è cresciuta (Maggie Geha). Al momento non è chiaro perché la vedremo cambiare ancora, ma a quanto pare Peyton List dovrebbe comparire nella serie negli episodi in onda nel 2018.

"Nella continua evoluzione della storia delle origini di Poison Ivy, Ivy Pepper si è trasformata ancora una volta facendo un altro passo avanti verso la Ivy che conosciamo dai fumetti. Pericolosa. Un concentrato di pura energia. La donna porrà il suo sguardo su Gotham, col desiderio di trasformare la città nel suo paradiso verde" annuncia The CW.

Peyton List è familiare col mondo dei fumetti avendo interpretato il personaggio della sorella di Capitan Cold, Golden Glider, in The Flash.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Gotham: Peyton List è la nuova Poison Ivy