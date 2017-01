Gotham: il teaser di aprile svela il costume dell'Enigmista

La serie FOX Gotham è andata in pausa. Con l'episodio di ieri si è conclusa la prima parte della terza stagione e la serie ispirata ai fumetti DC Comics ci dà appuntamento al 24 aprile con un teaser che anticipa gli ingredienti del nuovo episodio.

Nel finale del teaser ci viene mostrato finalmente il costume di Edward Nygma (Cory Michael Smith) che segna la sua definitiva trasformazione nell'Enigmista.

L'eoisodio del 24 aprile si intitolerà How The Riddler Got His Name e vedrà finalmente Ed nel pieno della sua follia, con indosso il mitico completo verde, ma ci sarà spazio anche per Bruce Wayne, Jim Gordon e per gli altri personaggi.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Gotham: il teaser di aprile svela il costume...