Gotham: Harley Quinn comparirà nel finale della stagione 3?

E' una regola non scritta di Gotham quella in cui ci vorranno almeno dieci anni prima che Bruce wayne diventi Batman, mentre alcuni villain "crescono" assai più rapidamente. E' stato questo il caso dello pseudo-Joker Jerome e adesso la storia potrebbe ripetersi con l'arrivo della futura Harley Quinn nel finale della terza stagione.

La comparsa di Harley Quinn non è una novità visto che già in passato il produttore esecutivo John Stephens aveva svelato: "Potremmo vedere la futura Harley nell'episodio 22", aggiungendo che il personaggio potrebbe fungere da punto di partenza per gli eventi quella quarta stagione.

Per quanto riguarda l'arrivo del Joker, dopo la morte di Jerome, avvenuta nella seconda stagione, Stephens ha spiegato: "Quest'anno seguirete questi movimenti sotterranei in cui si comincia a parlare di Jerome e di ciò che ha rappresentato, preparando il terreno - in caso di una quarta stagione - per un rientro in grande. vedrete versioni diverse del mito del Joker sviluppato con Jerome e con altri personaggi, poi quando avrete messo insieme tutti i pezzi penserete 'Oh, ecco cos'è diventato il Joker alla fine.'"

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Gotham: Harley Quinn comparirà nel finale della...