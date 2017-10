Gotham, David Mazouz: "Nella quarta stagione Bruce Wayne perderà per sempre l'innocenza"

Bruce Wayne (David Mazouz) sarà costretto a crescere più in fretta del previsto nella quarta stagione di Gotham. Le anticipazioni sullo sviluppo dello show arrivano direttamente dall'interprete di Bruce il quale ha spiegato che, nelle mani di Ra's al Ghul (Alexander Siddig), il ragazzo perderà per sempre la sua innocenza.

"Per Bruce la relazione con Ra's sarà fondamentale. Ra's sta per prendere il suo ultimo briciolo di innocenza giovanile rimasta e frantumarlo, e questo accadrà molto presto. Non dovrete attendere a lungo perché avverrà un tragico evento che coinvolge Bruce e Ra's. Dopo questo fatto sconvolgente, Bruce non tornerà mai più quello di prima. Perderà la sua ingenuità, la sua innocenza, e il mondo ai suoi occhi diventerà un luogo disgustoso, specialmente Gotham."

Mazouz rivela dunque l'arrivo imminente di una tragedia che cambierà per sempre Bruce Wayne. Cambiamento che non sarà condiviso dal suo maggiordomo guida Alfred Pennyworth (Sean Pertwee).

"La tragedia lo trasformerà in un'altra persona. Non sarà un cambiamento di cui essere fieri e Alfred lo capirà immediatamente, Bruce diverrà molto più cupo, ma per me sarà più divertente da interpretare".

Il cambiamento subito da Bruce influenzerà anche la sua relazione con Selina Kyle (Carmen Bicondova). Selina sta cercando di conquistare un posto in società mentre si prepara con Tabitha Galavan (Jessica Lucas) e Barbara Kean (Erin Richards). In questa situazione dovrà gestire i suoi sentimenti per Bruce.

"La loro relazione si rafforza per poi tornare a complicarsi. Come le montagne russe, vanno su e giù. Credo che Bruce ami le montagne russe e voglia provare a salire, mentre Selina vorrebbe saltare giù e preoccuparsi di se stessa, ma non ci riesce!"

