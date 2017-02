Gotham 3, dal 15 febbraio su Premium ACTION l’inedita nuova stagione

Patrizio Marino

La terza stagione inedita del prequel/spin-off del celebre fumetto DC Comics, che racconta i primi passi di tutti i personaggi della metropoli più famosa dell'immaginario nerd e non, torna su Premium ACTION, dal 15 febbraio, ogni mercoledì, in prima serata.

Mandata in soffitta la serie tv del 1966, consegnato il testimone della saga cinematografica a Christopher Nolan, la serie di Bruno Heller supera il fumetto apparso per la prima volta nel 1939 e continua ad illuminare le tenebre che hanno avvolto le origini dei personaggi di Gotham.

L'incipit della 3° stagione di Gotham - 22 episodi, dove i primi 14 hanno come sottotitolo Mad City e gli ultimi otto Fallen City - vede la metropoli nel caos. La città è infestata dai mostri di Indian Hill, comandati dalla rediviva Fish Mooney (Jada Pinkett Smith) e James 'Jim' Gordon (Ben McKenzie), in preda a depressione e problemi di alcolismo, dopo aver scoperto di essere stato tradito fa il cacciatore di taglie. Intanto Lucius Fox (Chris Chalk), a conoscenza della corruzione della Wayne Enterprises, lavora nel GCPD (il dipartimento di polizia di Gotham City). Oswald 'Pinguino' Cobblepott (Robin Lord Taylor), invece, di nuovo a capo della malavita di Gotham, accusa la polizia di non far nulla contro Mooney ed i mostri, ed informa la popolazione che è pronto a donare un milione di dollari a chi saprà catturarla. Il giovane Bruce Wayne (David Mazouz), dopo un soggiorno in Svizzera, torna a casa con Alfred Penniworth (Sean Pertwee) e si prepara ad un incontro con i lavoratori della compagnia del padre...

Durante la 3° stagione, Benedict Samuel e Maggie Geha entrano a far parte del cast principale. Il primo, nei panni di Jervis Tech/Il Cappellaio Matto (un abile ipnotizzatore, membro della Corte dei Gufi, di ritorno a Gotham per cercare la sorella Alice, scomparsa da molti anni nella città) e, la seconda, in quelli di Ivy Pepper.

