Gore: Michael Stuhlbarg e Douglas Booth nel cast del film Netflix

Netflix ha annunciato che gli attori Michael Stuhlbarg (A Serious Man), Douglas Booth (Mary Shelley), Freya Mavor (L'altra metà della storia), Nikolai Kinski (Yves Saint Laurent) e l'attore nominato al premio Oscar Griffin Dunne (Joan Didion: The Center Will Not Hold) faranno parte del cast di Gore.

L'intensa biografia Empire of Self: A Life of Gore Vidal è alla base del film Gore, diretto da Michael Hoffman, autore anche della sceneaggiatura insieme a Jay Parini.

Il film è incentrato sulle vicende del 1982, che fanno seguito al fallimento elettorale di Gore alle elezioni primarie del Senato in California, quando Gore decide di ritirarsi in Italia, nella sua residenza La Rondinaia a Ravello, nel tentativo di aggirare il suo blocco dello scrittore e la sua condizione di noia, abbandonandosi ad una vita lussuriosa.

Michael Stuhlbarg interpreta Howard, lo storico compagno di Gore, mentre Douglas Booth e Freya Mavor danno il volto ad una giovane coppia, la cui vacanza nella meravigliosa e suggestiva cornice della Costa Amalfitana verrà disturbata dalle attenzioni di Gore. Griffin Dunne e Nikolai Kinski hanno ottenuto rispettivamente i ruoli del famoso compositore Leonard Bernstein e del rinomato ballerino e coreografo russo Rudolph Nureyev, assidui visitatori della villa di Gore.

Andy Paterson è il produttore per la Sympathetic Ink.

La produzione delle scene girate in Italia è stata curata da Mestiere Cinema di Enrico Ballarin. Le riprese stanno avendo luogo principalmente in Italia, con alcune scene girate a Londra.

La fotografia è di Oliver Stapleton (Le regole della casa del sidro), la produzione del Premio Oscar Patrizia von Brandenstein (Amadeus), con i costumi del premio Oscar Gabriella Pescucci (L'età dell'innocenza).

Il film sarà disponibile su Netflix nel 2018.

