Good Omens: primo sguardo a Michael Sheen e David Tennant nella serie di Neil Gaiman

Dopo American Gods, Amazon in collaborazione con BBC si sta preparando a dare vita ad una nuova serie ispirata ad un lavoro di Neil Gaiman! Si tratta di Good Omens, conosciuto in italia con il titolo di Buona Apocalisse a Tutti, romanzo umoristico del 1990 scritto a quattro mani da Gaiman insieme al noto scrittore Terry Pratchett, venuto a mancare nel 2015.

Lo show sarà ambientato nel 2018 durante gli ultimi giorni dell'umanità mentre a ricoprire i ruoli protagonisti sono stati chiamati gli attori Michael Sheen e David Tennant. Al momento Sheen e Tennant sono impegnati nella lettura del copione dello show, come testimoniano le foto circolate sui social postate dallo stesso Neil Gaiman.

At the read through. We brought the book. Un post condiviso da Neil Gaiman (@neilhimself) in data: 13 Set 2017 alle ore 08:11 PDT

Part of Madame Tracy's teapot collection, with bonus Sergeant Shadwell's official scissors. #goodomens Un post condiviso da Neil Gaiman (@neilhimself) in data: 12 Set 2017 alle ore 16:06 PDT

Some of Aziraphale's snuffbox collection. #GoodOmens Un post condiviso da Neil Gaiman (@neilhimself) in data: 12 Set 2017 alle ore 10:31 PDT

Varie foto confermano, inoltre, l'ingaggio di Michael McKean nel ruolo di Shadwell e Jack Whitehall in quello di Newt. Amazon ha confermato l'ingaggio di Adria Arjona nel ruolo di Anathema Device, occultista e discendente dell'antica strega Agnes Nutter, mentre Nina Sosanya saràSister Mary Loquacious of the Chattering Order of St Beryl, Ned Dennehy darà vita al Duke of Hell Hastur e Ariyon Bakare al Duke of Hell Ligur.

