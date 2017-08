Good Omens: Michael Sheen e David Tennant protagonisti della serie Amazon!

Dopo American Gods, Amazon in collaborazione con BBC si sta preparando a dare vita ad una nuova serie ispirata ad un lavoro di Neil Gaiman! Si tratta di Good Omens, conosciuto in italia con il titolo di Buona Apocalisse a Tutti, romanzo umoristico del 1990 scritto a quattro mani da Gaiman insieme al noto scritto Terry Pratchett che è venuto a mancare nel 2015.

Lo show sarà ambientato nel 2018 durante gli ultimi giorni dell'umanità mentre a ricoprire i ruoli protagonisti sono stati chiamati gli attori Michael Sheen e David Tennant. Sheen ha da poco concluso il suo impegno nella serie Showtime Masters of Sex ed è noto per alcuni film come Frost/Nixon - Il duello, Underworld e tanti altri. Tennant invece è stato la decima incarnazione del Dottore nella serie britannica Doctor Who nonchè protagonista dell'acclamato show Broadchurch!

Michael Sheen si è dichiarato entusiasta del ruolo affermando: "La prima volta che ho letto Buona Apocalisse a Tutti ero un adolescente ed è stata una delle mie storie preferite da quel momento. Essere parte del team responsabile di portare quest'opera su schermo è un sogno che si avvera. Lavorare insieme a Neil che io ritengo uno dei migliori scrittori di sempre è un qualcosa di molto emozionante e come tutto il mondo sono un gran fan di David, sarà un onore tentare si salvare l'umanità con lui!"

La serie Amazon ancora non dispone ancora di una data di release ufficiale, vi terremo aggiornati su ogni sviluppo!

