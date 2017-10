Good Omens: Jon Hamm reciterà nel ruolo dell'arcangelo Gabriele

L'attore Jon Hamm è entrato a far parte del cast della serie Good Omens. Ad annunciarlo è stata la produzione del progetto, curata da Amazon e BBC Two, e lo showrunner e co-autore del romanzo Neil Gaiman.

La star di Mad Men interpreterà l'arcangelo Gabriele e lo scrittore ha dichiarato: "Non appena abbiamo concluso il lavoro sul romanzo, io e Terry Pratchett abbiamo iniziato a pensare al sequel. Avrebbero dovuto esserci molti angeli nel secondo capitolo della storia. Dopo la prima edizione del libro, Hollywood ha acquistato i diritti per il grande schermo e insieme ci siamo divertiti a introdurre gli angeli nella trama di un film che non è mai stato girato. Quando, quasi trenta anni dopo, ho iniziato a scrivere l'adattamento per la televisione sapevo che dovevano esserci i nostri angeli".

Gabriele sarà il leader di questo gruppo e viene descritto come l'opposto del personaggio interpretato da Michael Sheen: "E' alto, bello, carismatico e vestito in modo impeccabile. Siamo stati fortunati perché Jon Hamm era disponibile, considerando il fatto che è già tutte queste cose senza nemmeno recitare. Lo siamo stati ancora di più perché è un fan dei libri e un attore incredibile".

Hamm ha aggiunto in un comunicato: "Ho letto il romanzo quasi venti anni fa. Ho pensato che fosse uno dei libri più divertenti e fantastici che io avessi mai letto. Era, ovviamente, impossibile da trasformare in un film. Due mesi fa Neil mi ha inviato gli script e sapevo che dovevo recitare nel progetto".

Il progetto è basato sull'acclamato racconto di Terry Pratchett e Neil Gaiman, e le riprese avranno luogo per i prossimi sei mesi a Londra, nell'Oxfordshire, nella Foresta di Dean e in alcune location in Sud Africa. Gaiman (American Gods) sarà lo showrunner della serie che sarà disponibile su Prime Video in Italia nel 2019.

La sinossi rivela:

Secondo il "The Nice and Accurate Prophecies" di Agnes Nutter, la Strega, (il solo libro di profezie al mondo accurato e completo), il mondo finirà un Sabato. Il prossimo Sabato, in realtà. Proprio prima di cena. Così, le armate del Bene e del Male si stanno organizzando, Atlantis sta insorgendo, i temperamenti infiammano. Sembra che tutto stia andando secondo i Piani Divini. Eccetto Aziraphale (Sheen), un angelo un po' viziato, e Crowley (David Tennant), un demone dissoluto ai quali non interessa della guerra imminente - entrambi infatti hanno vissuto sulla Terra tra i mortali dall'Inizio dei Tempi e si sono affezionati a quello stile di vita. E qualcuno sembra aver smarrito l'Anticristo.

