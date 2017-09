Good Omens: iniziate le riprese della serie tratta dal libro di Neil Gaiman e Terry Pratchett

Neil Gaiman, coinvolto come showrunner, ha annunciato ufficialmente che sono iniziate le riprese per la prossima serie da sei puntate di Amazon Prime Video, Good Omens, con una foto dei pluri-premiato attore Michael Sheen (Masters of Sex, Passengers) e David Tennant (Broadchurch, Doctor Who) nei personaggi principali di Aziraphale e Crowley.

Il progetto è basato sull'acclamato racconto di Terry Pratchett e Neil Gaiman, e le riprese avranno luogo per i prossimi sei mesi a Londra, nell'Oxfordshire, nella Foresta di Dean e in alcune location in Sud Africa. Gaiman (American Gods) sarà lo showrunner della serie che sarà disponibile su Prime Video in Italia nel 2019.

La sinossi rivela:

Secondo il "The Nice and Accurate Prophecies" di Agnes Nutter, la Strega, (il solo libro di profezie al mondo accurato e completo), il mondo finirà un Sabato. Il prossimo Sabato, in realtà. Proprio prima di cena. Così, le armate del Bene e del Male si stanno organizzando, Atlantis sta insorgendo, i temperamenti infiammano. Sembra che tutto stia andando secondo i Piani Divini. Eccetto Aziraphale, un angelo un po' viziato, e Crowley, un demone dissoluto ai quali non interessa della guerra imminente - entrambi infatti hanno vissuto sulla Terra tra i mortali dall'Inizio dei Tempi e si sono affezionati a quello stile di vita. E qualcuno sembra aver smarrito l'Anticristo.

Ecco la foto:

