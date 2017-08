Gomorra 3: i primi due teaser trailer della nuova stagione della serie!

Mancano circa tre mesi alla nuova stagione di Gomorra - La Serie attesa per novembre in esclusiva su Sky Atlantic HD, ed ecco finalmente i primi teaser trailer della terza stagione in onda da oggi sui canali Sky.

Si intuisce già il clima che si respira dopo la morte di don Pietro: nuovi scontri e nuove alleanze in vista per i personaggi che in questi anni sono divenuti sempre più noti al grande pubblico. Da Ciro a Genny, da Scianèl a Patrizia, tutti dovranno fare i conti con i nuovi equilibri alla conquista del potere criminale.

Leggi anche:

La terza stagione di Gomorra - La serie, nata da un'idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo romanzo, è diretta da Claudio Cupellini e Francesca Comencini, e scritta da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Ludovica Rampoldi. Le prime due stagione della produzione originale Sky, divenuta un cult e venduta ad oggi in circa 190 territori, sono disponibili su Sky Box Sets, dove trovare tutte le stagioni complete delle migliori serie TV internazionali e delle serie originali Sky, disponibile su Sky On Demand e in mobilità su Sky Go.

E intanto in questi giorni debutta in concorso alla 74ª Mostra del Cinema di Venezia la nuova produzione in Virtual Reality GOMORRA VR - WE OWN THE STREET, prodotta da Sky Italia, Sky VR Studio e Think|Cattleya. Si tratta dell'unico titolo italiano in concorso nella sezione "Venice Virtual Reality", introdotta da quest'anno alla Mostra, che ha riconosciuto così il valore di questa forma d'arte emergente.

Home News Gomorra 3: i primi due teaser trailer della nuova...