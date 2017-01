Golden Globes 2017, Donald Trump: "Meryl Streep? E' un'attrice sopravvalutata"

Meryl Streep, sul palco dei Golden Globes, ha pronunciato un discorso in cui criticava, senza mai nominarlo direttamente, Donald Trump e i suoi atteggiamenti irrispettosi e animati dall'odio nei confronti delle minoranze. Il nuovo presidente degli Stati Uniti non ha però esitato a rispondere via Twitter alle accuse dichiarando di considerare la star una della attrici più sopravvalutate nel mondo di Hollywood.

La Streep, arrivata alla sua trentesima nomination ai Golden Globes e vincitrice del premio alla carriera, aveva detto: "Questo istinto a umiliare, quando prende forma da qualcuno di potente, entra all'interno della vita di tutti perché dà, in un certo senso, il potere ad altre persone di fare lo stesso".

Sui social media il miliardario ha dichiarato: "Meryl Streep, una delle attrici di Hollywood più sopravvalutate, non mi conosce ma mi ha attaccato ieri sera ai Golden Globes. E' una tirapiedi di Hillary che ha perso di molto. Per la centesima volta, non ho mai "preso in giro" un giornalista disabile (non lo farei mai)".

Trump sostiene infatti che la sua reazione fosse legata al fatto che il reporter avesse modificato una storia che risaliva a 16 anni fa pur di metterlo in cattiva luce e ha concluso: "Semplicemente si tratta di un altro esempio di mezzi di comunicazione disonesti!".

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

"groveling" when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

I fan di Meryl hanno comunque colto l'occasione per rispondere con ironia alla critica all'attrice:



