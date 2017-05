Gold - La grande truffa : la nostra videorecensione del film!

La videorecensione di oggi ci porta alla scoperta di Gold - La grande truffa, nuovo film con Matthew McConaughey! Gold è la storia di Kenny Wells sfortunato uomo d'affari che con l'aiuto di un geologo scopre improvvisamente un'immensa miniera d'oro, ma la nuova ricchezza gli porterà anche molti guai. Il film, distribuito in Italia dalla Eagle Pictures, si è fatto notare principalmente per il carisma del cast e per l'ennesima performance protagonista del buon McCounaghey che dall'anno di True Detective e Dallas Buyers Club non smette di sorprendere pubblico e critica.

Gold - La grande truffa è diretto da Stephen Gaghan, regista particolarmente impegnato che in passato ha firmato la regia di Syriana e la sceneggiatura premio Oscar di Traffic. Nel cast troviamo anche Edgar Ramirez, Bryce Dallas Howard, Corey Stoll, Craig T. Nelson e Bruce Greenwood. A parlarci del film è la nostra Alessia Starace, ecco la videorecensione!

