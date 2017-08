Godzilla vs. Kong sarà ambientato nel presente, legami con Godzilla: King of the Monsters

Il regista Adam Wingard torna a parlare dell'atteso Godzilla vs. Kong. Il nuovo monster movie approderà al cinema nel 2020, dopo Godzilla: King of the Monsters. Wingard ha fatto chiarezza specificando che il suo film sarà ambientato nel presente e sarà collegato agli eventi mostrati in Godzilla: King of the Monsters.

Al momento Adam Wingard è impegnato nella promozione del discusso Death Note, ma nel corso di un'intervista trova il tempo per parlare del suo ingresso nel MonsterVerse con una pellicola che si aggancerà al sequel di Godzilla.

"Il nostro film avrà una continuità con Godzilla: King of the Monsters. Adesso stanno preparando Godzilla 2, che sarà diretto da Michael Dougherty, così il nostro film sarà ambientato nel presente. Avremo anche un paio di personaggi di Godzilla 2, ma sarà interessante vedere come Kong è cambiato negli anni. Lo vedete nel film ed è sempre sotto attacco. La situazione è precipitata da allora, avrà subito molte altre aggressioni perciò sarà ancora più furioso e un po' più vecchio."

