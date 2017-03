Godzilla: Netflix distribuirà l'anime prodotto dalla Toho

Netflix ha ottenuto i diritti per distribuire online un anime dedicato a Godzilla, poco dopo il suo arrivo nelle sale giapponesi, in oltre 190 nazioni.

Il progetto è il trentesimo lungometraggio dedicato alla creatura che è stato prodotto dalla Toho e, per ora, non è stata rivelata la trama ufficiale del film.

La realizzazione è stata curata dalla Polygon Pictures (Knights of Sidonia), e i registi saranno Kobun Shizuno e Hiroyuki Seshita, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Gen Urobuchi (Madoka Magika).

I doppiatori in lingua originale saranno Yukji Kaji, Tomokazu Sugita, Junichi Suwabe, Kana Hanazawa e Mamoru Miyano.

