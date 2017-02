Godzilla: King of Monsters, rivelata la data d'inizio delle riprese!

Cristiano Ogrisi

Legendary e Warner Bros. hanno grandi piani per il cosiddetto MonsterVerse, l'universo dei mostri, oltre al Kong: Skull Island in uscita quest'anno. Nel 2019 verrà rilasciato il sequel di Godzilla intitolato Godzilla: King of Monsters, che sarà seguito dal primo cross-over Godzilla vs Kong, in uscita nel 2020.

King of Monsters, oltre ad aver trovato un regista in Michael Dougherty e un'attrice protagonista in Millie Bobby Brown, ora ha anche un data di inizio riprese. Omega Underground ha confermato che il primo ciak partirà il 19 giugno 2017 ad Atlanta.

Godzilla proviene da una lunga storia cinematografica che partì nel 1954, all'epoca era interpretato da un uomo con un costume che distruggeva modellini di palazzi e abbatteva piccoli velivoli radiocomandati, finchè nel 1998 Hollywood non ha tentato di utilizzare la computer grafica nel film con Matthew Broderick. Nel 2014, Gareth Edwards ha portato nelle sale un reboot con Bryan Cranston, ottenendo un discreto successo.

Godzilla: King of Monsters uscirà nelle sale il 22 marzo 2019.

