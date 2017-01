Godzilla: King of Monsters, Millie Bobby Brown parla del progetto

Millie Bobby Brown, interprete di Eleven in Stranger Things, ha parlato della sua partecipazione al film Godzilla: King of Monsters.

Rispondendo a una domanda sul regista Michael Dougherty, durante un'intervista rilasciata durante i SAG Awards, l'attrice ha spiegato: "Mi sono trovata subito incredibilmente bene con lui. Ho avuto un incontro grandioso con lui e gli voglio davvero bene".

Millie ha quindi proseguito: "E' il mio primo film. Sono davvero entusiasta e non posso dire niente di più ma sarà davvero grandioso!".

Il progetto fa parte della serie di lungometraggi della Legendary dedicata ai "mostri" più iconici del cinema, come ad esempio Kong: Skull Island.

