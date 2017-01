Godzilla: King of Monsters, Millie Bobby Brown di Stranger Things entra nel cast

Cristiano Ogrisi

Il reboot del 2014 di Godzilla è stato un inaspettato successo di pubblico e di critica e un sequel è stato subito ordinato dalla casa di produzione. Nell'ultimo anno ci sono stati vari cambiamenti dietro le quinte, ma non si è mai parlato del cast. Oggi è stato annunciato che Millie Bobby Brown, l'ormai famosa Undici della serie Stranger Things, sarà una delle protagoniste.

La Legendary Pictures ha firmato un accordo con la giovane attrice, anche se ancora non ci sono news sul suo personaggio, che probabilmente sarà importante vista la crescente importanza della Brown nell'ambiente. Sarà il primo ruolo importante per l'attrice sul grande schermo, dopo aver partecipato in TV a Stranger Things, Once Upon a Time in Wonderland, Modern Family, NCIS - Unità anticrimine e Grey's Anatomy.

Il reboot del 2014, diretto da Gareth Edwards, è il secondo girato in America con protagonista la minaccia rettile, ed è il primo a creare un cosiddetto MonsterVerse, un universo condiviso da Godzilla, King Kong e altre creature spaventose. Non ci sono novità ufficiali sulla trama, alla regia è stato assegnato Michael Dougherty, che sta scrivendo la sceneggiatura insieme a Zach Shields. Il film è in uscita il 22 Marzo 2019, seguito nel 2020 da Godzilla vs Kong.

