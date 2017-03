Godzilla: King of Monsters, il regista "trolla" King Kong su Twitter

La storia del cinema è lastricata di celebri rivalità. In anni recenti abbiamo assistito allo scontro tra i due supereroi più celebri in Batman v Superman: Dawn of Justice mentre gli Avengers si sono spaccati in due in Captain America: Civil War. Il pubblico, però, già pregusta l'arrivo dello scontro degli scontri, Godzilla vs Kong. Le due celebri creature torneranno a confrontarsi in un monster movie che si preannuncia epico e l'uscita in sala di Kong: Skull Island ha cominciato a pavimentare la strada verso il conflitto.

A breve cominceranno le riprese di Godzilla: King of Monsters, in uscita nel 2019, e il regista Michael Dougherty ha colto l'occasione per mettere simpaticamente in cattiva luce l'iconico scimmione con una foto su Twitter.

What is a king to a god? pic.twitter.com/wk2o5LlT5o — Mike Dougherty (@Mike_Dougherty) 15 marzo 2017

Michael Dougherty ha preso in prestito le parole del brano di Kanye West e Jay-Z No Church In The Wild per definire la dinamica tra la scimmia gigante e il lucertolone atomico ribadendo la superiorità di quest'ultimo. Il guanto di sfida è stato lanciato con questa foto. Adesso non ci resta che attendere la risposta del team di King Kong.

