Godzilla: addio a Haruo Nakajima, l'uomo che diede vita alla creatura

Haruo Nakajima, l'uomo che ha indossato il costume di ogni film di Godzilla a partire dal lungometraggio originale del 1954 fino al 1972, è morto all'età di 88 anni.

La carriera dell'attore era iniziata nei progetti dedicati ai samurai e alle storie di guerra, tra cui I sette samurai di Akira Kurosawa e Eagle of the Pacific.

Nakajima ha poi ottenuto la parte dell'iconico mostro in occasione di Godzilla, King of the Monsters diretto da Ishirô Honda.

In un'intervista realizzata nel mese di aprile l'attore aveva rivelato che il costume originale pensava circa 100 chili a causa della mancanza delle materie prime necessarie alla creazione dell'indumento, come ad esempio la gomma, subito dopo la fine della seconda Guerra mondiale.

Haruo, per interpretare il mostro, aveva inoltre compiuto delle ricerche e degli studi osservando gli animali nello zoo di Tokyo.

Successivamente Nakajima aveva interpretato altri mostri per il grande schermo come King Kong e Mothra.

