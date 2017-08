God of War: Jason Momoa vuole interpretare Kratos

Il 2017 è un'annata fortunata per Jason Momoa. Oltre alla lavorazione di Aquaman e all'uscita di Justice League , l'attore è già collegato ad altri progetti come Just Cause, film tratto dal famoso videogioco, e probabilmente il discusso remake de Il corvo. Ma stavolta è proprio Momoa che si è proposto nel ruolo di Kratos, il protagonista della saga God of War.

La Sony non ha ancora in mente di girare un film basato sulla serie di videogiochi, anche se la possibilità è presente, visto che l'anno prossimo arriverà in vendita per tutte le piattaforme il nuovo capitolo della saga. Momoa è apparso molto interessato a interpretare "l'uomo dipinto di bianco e rosso" nell'eventuale adattamento.

