GLOW: il teaser trailer e i poster della nuova serie Netflix

Debutterà il 23 giugno su Netflix la nuova serie GLOW, creata da Liz Flahive (Nurse Jackie - Terapia d'urto) e Carly Mensh (Orange Is the New Black).

Ispirata all'omonimo show degli '80, racconta la storia di Ruth Wilder (Alison Brie), un'attrice disoccupata di Los Angeles che trova la sua ultima chance per avere successo grazie al mondo tutto glitter e fibra sintetica del wrestling femminile.

Ecco il teaser trailer:

Oltre a lavorare con 12 disadattate di Hollywood, Ruth deve anche affrontare Debbie Eagan (Betty Gilpin), un'ex attrice di soap-opera che ha lasciato il lavoro per avere un bambino, per poi scoprire che la sua vita non era affatto perfetta come sembrava. E al timone c'è Sam Sylvia (Marc Maron), un regista di B-movie senza futuro, che ora guida un gruppo di donne nel mondo del wrestling.

La creatrice di Orange is the new black Jenji Kohan e Tara Herrmann sono produttrici esecutive, insieme a Flahive e Mensch, le showrunner.

I poster dedicati alle protagoniste:

Home News GLOW: il teaser trailer e i poster della nuova...