G.L.O.W.: il teaser trailer della serie Netflix vede Alison Brie sul ring del wrestling

Tra le serie originali in arrivo su Netflix c'è G.L.O.W., firmata dalla creatrice di Orange Is the New Black e Weeds Jenji Kohan. La serie dramedy, basata sulla vera storia della lega femminile di wrestling degli anni '80 "Gorgeous Ladies of Wrestling", vede nel cast Alison Brie, Ellen Wong, Betty Gilpin e Marc Maron. Oggi Netflix ha svelato il primo teaser dello show che trovate di seguito.

G.L.O.W. è stata una popolare lega di wrestling professionale sorta a Las Vegas negli anni '80. Molti membri della lega non erano wrestler di professioni, ma erano modelle, attrici, ballerine e stunt women che usarono il wrestling come un modo per entrare nello show business.

I 10 episodi della prima stagione della serie G.L.O.W. approderanno su Netflix il 23 giugno.

