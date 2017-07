Gli Incredibili 2: nuovi dettagli sul sequel Disney

Durante l'evento D23 Expo sono stati rivelati nuovi dettagli relativi a The Incredibles 2, in arrivo nelle sale americane il 15 giugno 2018.

Nel cast dei doppiatori ci saranno nuovamente Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell e Samuel L. Jackson. Tra i nuovi arrivi ci sarà inoltre Huck Milner nel ruolo di Dash.

La trama mostrerà la famiglia di supereroi alle prese con nuovi alleati e un nuovo villain, e al centro dell'azione ci sarà Elastigirl.

Il regista Brad Bird ha poi presentato una sequenza che avrebbe voluto inserire nel primo film ma è stata invece utilizzata per la continuazione della storia. Nella sequenza Bob si addormenta mentre controlla Jack, intento a guardare un vecchio film in bianco e nero nel quale i poliziotti inseguono dei rapinatori. Jack vede un bandito mascherato e lo associa al procione che sta cercando del cibo all'esterno della casa. Jack allora decide di inseguirlo, rivelando nuovi poteri come la possibilità di sdoppiarsi.

Durante il panel dell'animazione Disney-Pixar è stata inoltre presentata una nuova foto e un brano originale di Coco: Remember Me interpretato da Benjamin Bratt e Anthony Gonzalez .

Il film animato, che arriverà nelle sale americane il 22 novembre 2017, vede protagonista Miguel (doppiato dall'esordiente), ragazzo messicano che sogna di diventare un musicista di successo come il suo idolo, Ernesto de la Cruz ( Benjamin Bratt ). Disposto a tutto pur di dimostrare il suo talento, Miguel si ritrova nella dimensione stupefacente e colorata del Mondo dei Morti.Lungo la strada incontrerà poi l'affascinante imbroglione Hector ( Gael García Bernal ) e insieme partiranno per un viaggio straordinario che farà emergere la verità sulla storia della famiglia di Miguel.