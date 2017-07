Gli eroi del Natale: il primo trailer del film animato della Sony

Il primo trailer del film animato Gli eroi del Natale è stato diffuso online. Il progetto racconta la natività dal punto di vista degli animali coinvolti negli eventi, seguendo quello che accade a un giovane asino di nome Bo che sogna una vita più avventurosa rispetto a quella che gli offre il piccolo villaggio in cui vive. Un giorno l'animale trova il coraggio di liberarsi e intraprendere l'avventura dei suoi sogni. Durante il percorso unisce le forze con Ruth, un'adorabile pecora che ha perso il suo branco, e Dave, un colombo dalle alte aspirazioni. Insieme a tre saggi cammelli e ad alcuni eccentrici animali della stalla, Bo seguirà la Stella e diventera per caso un eroe nella più grande storia mai raccontata, quella del primo Natale.

Tra i doppiatori Steven Yeun sarà Bo, Kelly Clarkson la cavalla Leah, Aidy Bryant la pecora Ruth, Keegan Michael Key il colombo Dave, Kristin Chenoweth interpeterà Mouse, Anthony Anderson ha il ruolo di Zach il capretto, i cani Rufus e Thaddeus avranno le voci di Gabriel Iglesias e Ving Rhames. Completano il cast Gina Rodriguez e Zachary Levi nei ruoli di Maria e Giuseppe, Tracy Morgan, Tyler Perry, Oprah Winfrey, Delilah Rene, Krist Kristofferson e Christopher Plummer nella parte di Re Erode. La regia sarà di Timothy Reckart.

Ecco il trailer:

EXCLUSIVE: We have your first look at the trailer for #TheStarMovie https://t.co/AZpwL0bijE pic.twitter.com/WwglGgCqN7