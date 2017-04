Girlboss: la nostra videorecensione della prima stagione

La nostra nuova videorecensione vi parla in anteprima di Girlboss Stagione 1, la serie comedy Netflix che debutterà in Italia il 21 Aprile 2017. Lo show è stato creato da Kay Cannon, sceneggiatrice di Voices, la quale si è ispirata all'omonima autobiografia di Sophia Amoruso che ha ottenuto un notevole successo in patria.

Girlboss è la storia di Sophia, una ragazza indipendente appassionata di vestiti vintage che un giorno decide di aprire da sola un negozio on-line. L'impresa la porterà a vivere tutte le difficoltà e gli imprevisti del caso con esiti spesso divertenti. L'attrice protagonista è Britt Robertson, già vista in film come Scream 4, Cake e Tomorrowland - Il mondo di domani! Insieme a lei nel cast troviamo anche Johnny Simmons, Alphonso McAuley e Ellie Reed. A parlarci di questa prima stagione di GirlBoss è la nostra Alessia Starace, ecco la videorecensione!

