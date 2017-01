Giornata della Memoria, su Sky una settimana di film e documentari

Patrizio Marino

In occasione della Giornata della Memoria, l'annuale commemorazione delle vittime della Shoah celebrata il 27 gennaio, come ogni anno su Sky molti appuntamenti per non dimenticare.

Su Sky Cinema si parte lunedì 23 gennaio, con una intera Settimana della Memoria: dal 23 al 29 gennaio Sky Cinema Hits HD (canale 304) dedica la programmazione della prima e della seconda serata ai film che meglio hanno raccontato la persecuzione e il genocidio degli ebrei e gli orrori perpetrati dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Lunedì 23 gennaio aprono la programmazione Il bambino con il pigiama a righe, che racconta la storia di una toccante amicizia tra due bambini sullo sfondo dell'Olocausto e Corri ragazzo corri, adattamento del romanzo Run, Boy, Run di Uri Orlev, che racconta le vicende, basate su eventi reali, del giovane Srulik in fuga dal ghetto di Varsavia.

Martedì 24 gennaio si continua con la prima visione Il labirinto del silenzio, dove un giovane procuratore nella Germania dell'Ovest, indaga su una cospirazione di massa messa in atto per coprire i passati oscuri e la connivenza con il regime nazista di importanti personaggi pubblici. A seguire Suite Francese, l'impossibile e dolorosa storia d'amore tra un ufficiale tedesco e una ragazza francese, durante l'occupazione nazista.

Mercoledì 25 gennaio in prima serata è la volta di La chiave di Sara con Kristin Scott Thomas protagonista e con la storia di solidarietà e coraggio di Monsieur Batignole, mentre giovedì 26 gennaio andrà in onda la prima visione premio Oscar Il figlio di Saul, film d'esordio dell'ungherese László Nemes, vincitore del Premio Oscar 2016 come miglior film straniero, che racconta la disperazione di un padre durante l'Olocausto: un ebreo ungherese deportato ad Auschwitz viene costretto ad assistere allo sterminio del suo popolo e a rimuovere i corpi dalle camere a gas. Quando tra i cadaveri Saul riconosce il corpo di suo figlio, tenta a tutti i costi di dargli una degna sepoltura. A seguire Il segreto del suo volto, con Nina Hoss nei panni di una moglie sopravvissuta miracolosamente all'orrore di Auschwitz, che va alla ricerca di vendetta.

Venerdì 27 gennaio, maratona per tutto il Giorno della Memoria con, in prima serata, la prima visione del film The Eichmann Show - Il processo del secolo, un film che indaga le dinamiche comunicative alla base del processo a carico di Adolf Eichmann, nazista responsabile del traffico ferroviario che trasportava gli ebrei nei campi di concentramento. La pellicola racconta la storia dei due uomini che trasmisero in TV il processo e che per la prima volta presentarono al mondo intero la progettazione ed esecuzione dello sterminio di massa. In seconda serata Conspiracy, che ripercorre la riunione che si tenne a Wannsee nell'inverno del 1942, dove fu pianificato nei minimi dettagli lo sterminio degli ebrei.

Sabato 28 gennaio andrà in onda In Darkness, la storia vera di Leopold Socha, un operaio fognario che durante l'occupazione nazista nascose diverse famiglie ebree nei cunicoli sotterranei, salvandole da morte certa e a seguire Il labirinto del silenzio.

Chiudono l'appuntamento, domenica 29 gennaio, la prima visione Una volta nella vita, la storia di un'insegnante che cerca di avvicinare i suoi alunni alla tematica della Shoah attraverso un progetto speciale e Woman in Gold, che racconta la storia della battaglia legale combattuta tra l'erede di un dipinto di Klimt sottratto alla sua famiglia dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e il governo austriaco.

Programmazione speciale anche su Sky Arte HD (canale 120 e 400 di Sky) che venerdì 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, propone alle 21.15 la prima tv del film Perché sono un genio! Lorenza Mazzetti, presentato nel corso dell'ultimo Festival del Cinema di Venezia, che racconta la storia della regista e scrittrice Lorenza Mazzetti, la nipote di Albert Einstein. Con gli interventi degli amici Bernardo Bertolucci e Malcolm Mc Dowell, Lorenza racconta l'incredibile storia della sua vita. Venne adottata con la sorella dal cugino di Albert Einstein, e fu testimone dell'omicidio di tutta la sua famiglia nell'eccidio nazista di Rignano del 1944, a cui lei riuscì a sfuggire. Ma decise che la sua storia non poteva finire così: per scappare dagli orrori partì per Londra e riuscì ad entrare in una prestigiosa scuola d'arte, la sua unica motivazione per essere ammessa? "Perché sono un genio!". Un film emozionante che si concentra sugli anni incredibili in cui Lorenza scopre e comincia ad esplorare il suo "genio", che poi troverà nuove forme di espressione, non solo in film e libri, ma anche con la collaborazione alla rivista Vie Nuove, in cui analizzava i sogni degli italiani, con i burattini del Puppet Theatre e con la pittura.

Partecipa alla Giornata della Memoria anche History HD (in esclusiva su Sky al canali 407) che venerdì 27 gennaio trasmetterà dalle 6.30 una serie di documentari che, da angolature differenti, racconteranno una delle pagine più tragiche del ventesimo secolo. In prima visione assoluta verrà proposto alle 21.00 il documentario La donna che ha perdonato i nazisti. Lei è una dei sopravvissuti agli esperimenti del dottor Mengele. Lui è un ex nazista accusato di complicità nell'omicidio di 300 mila persone. Dopo 70 anni si sono incontrati. Nel 1962 la giustizia tedesca stabilì che coloro che avevano ucciso sotto l'influenza della propaganda nazista non potevano essere considerati colpevoli di omicidio. Ma nel 2011 il caso dell'aguzzino del campo di Sobibor, condannato a 70 anni dagli avvenimenti, ha ribaltato l'interpretazione della legge penale e ha portato al processo di Oskar Groening il "contabile di Auschwitz". Durante il processo, la testimone Eva Kor, una delle sopravvissute ad Auschwitz, perdona l'imputato "per aver avuto la decenza di ammettere le proprie responsabilità". L'abbraccio finale tra i due coglie tutti di sorpresa.

Tra gli altri programmi della maratona si segnala:

Nazismo, dal tramonto all'alba (ore 11.10), un viaggio nella mente dei nazisti attraverso testimonianze e confessioni degli ufficiali di partito messi a processo al termine della Seconda Guerra Mondiale. Chi ha attuato l'ideologia di Hitler e come è possibile impedire che torni di nuovo?

Ostaggi delle SS sulle alpi (ore 18.10), l'incredibile storia di un gruppo di prigionieri nei lager nazisti che, negli ultimi mesi della guerra, furono presi in ostaggio dagli ufficiali delle SS per trattare la resa con gli Alleati.

Gli apostoli di Hitler (ore 20.05), le menti criminali che eseguivano senza scrupoli gli ordini di Hitler: dall'élite intellettuale ai pubblici ufficiali, passando per i criminali di basso livello che si occupavano del "lavoro sporco". Chi erano queste persone e come hanno fatto a diventare così?

Gli eroi di Dachau (ore 22.40), la storia della liberazione dei prigionieri di Dachau attraverso le toccanti testimonianze dei deportati e dei loro salvatori. 70 anni dopo la liberazione, le vittime della follia nazista e i soldati americani tornano insieme nel campo di concentramento di Dachau per ricordare il passato e raccontare la loro storie.

Su Sky Sport HD il ricordo è affidato a Federico Buffa con Federico Buffa Racconta Arpad Weisz (venerdì 27 gennaio su Sky Sport Mix HD alle 11, alle 15 e alle 21 e su Sky Sport 1 HD alle 13.30, 19 e mezzanotte). Si tratta del racconto della storia del grande allenatore di Inter e Bologna deportato e ucciso ad Auschwitz nel gennaio del 1944. Una originale rilettura dello storyteller di Sky Sport, che trae origine dal libro "Arpad Weisz, dallo Scudetto ad Auschwitz", scritto da Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport24. Il documentario sarà inoltre proiettato martedì 24 gennaio al Teatro Dal Verme di Milano, all'interno di un evento organizzato dalla Comunità Ebraica di Milano, in collaborazione con il Comune di Milano e Sky Sport.

Sempre venerdì 27 gennaio, una puntata speciale de L'uomo della domenica condotto da Giorgio Porrà (su Sky Sport Mix HD alle 12, alle 16 e alle 22 e su Sky Sport 1 HD alle 12 e alle 20). Al centro della puntata, la Run for Mem, la prima corsa organizzata dalla Comunità ebraica nei luoghi più significativi della Shoah a Roma, in programma domenica 22 gennaio e di cui Sky è media partner garantendo collegamenti in diretta su Sky Sport24 HD. Si tratta di una manifestazione che vuole portare il giorno della Memoria fuori dal suo aspetto più istituzionale e rappresentare un momento di fratellanza e condivisione. In programma un'intervista a un personaggio straordinario: Shaul Ladany, grande atleta israeliano sopravvissuto alla Shoah e miracolosamente non coinvolto nell'attentato palestinese ai Giochi Olimpici di Monaco '72.

Anche Sky TG24 HD celebrerà la giornata della Memoria, con servizi, approfondimenti e le immagini delle commemorazioni. Il dramma della Shoah sarà ricordato anche all'interno dei programmi "Dentro i fatti, con le tue domande", in onda dalle 10, e Sky TG24 Pomeriggio, in onda dalle 15, con ospiti in studio.

Infine, una collezione dedicata alla programmazione speciale per "Il Giorno della Memoria" è disponibile anche in modalità non lineare su Sky Go e Sky On Demand.

