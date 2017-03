Gigi Datome e la cicatrice alla Harry Potter: la Rowling lo rincuora dopo l'incidente

Il mondo dello sport e quello della magia si sono uniti improvvisamente. Protagonista della curiosa vicenda è Gigi Datome, giocatore di basket italiano che dal 2013 al 2015 ha militato nell'NBA e che attualmente gioca nella squadra turca del Fenerbahce. Pochi giorni fa Datome è stato vittima di un brutto infortunio: un oggetto lanciato dagli spalti lo ha colpito lasciandogli una vistosa cicatrice sulla fronte.

Il cestista non si è perso d'animo e ha colto la palla al balzo lanciando un appello affinché i fan lo aiutassero a conoscere il suo idolo, l'autrice di Harry Potter J.K. Rowling, vista la somiglianza della sua cicatrice a forma di lampo con quella del celebre maghetto.

Guys, please tag me and @jk_rowling with the picture, it's the only chance I have to know her. #letstakeadvantageofit — Gigi Datome (@GigiDatome) March 12, 2017

Naturalmente i 145.000 follower di Datome si sono subito prodigati e sono riusciti nell'impresa di segnalare la ferita del giocatore a J.K. Rowling. Magia compiuta! La scrittrice ha augurato una pronta guarigione al cestista ed è anche diventata una sua follower su Twitter.

.@GigiDatome Just seen this! For the record, nobody needs a lightning-shaped cut to the head to meet me. Get well soon x #donttrythisathome https://t.co/22VoQkUErv — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 13, 2017

