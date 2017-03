Ghostbusters: In arrivo un film d'animazione e un nuovo live action?

Valerio Di G.

Il reboot di Ghostbusters del 2016 ha fatto discutere per molto tempo il fandom, durante la produzione e anche in seguito alla release cinematografica. A suscitare una certa perplessità sin dall'inzio è stata la scelta di fare un casting al femminile. Il web reagì impazzendo e causando un certo hype negativo che col senno del poi ha sicuramente danneggiato il film al box-office. Di certo la colpa non è della performance delle nuove Ghostbusters, infatti le attrici del Saturday Night Live sono riuscite a vestire in maniera adeguata i panni di questa pesante eredità.

Uno degli scopi del reboot era di creare un universo di storie che potessero portare avanti il rinato franchise degli acchiappafantasmi, un vero e proprio Ghost Corp. Gli incassi hanno reso queste intenzioni abbastanza problematiche e per mesi si è discusso sul destino del brand. Interviene a fare un po' di chiarezza il creatore dei film originali, Ivan Reitman!

"Siamo passati subito a mettere in produzione un film d'animazione, ma stiamo anche pensando di procedere con un nuovo live action. Mi piacerebbe combinare tutte queste storie in un unico universo coeso. Parte del mio lavoro in questo momento proprio raggiungere questo obbiettivo!"

La notizia di un film d'animazione non ci sorprende, ma stando a quanto detto dal regista di di Stripes, un plotone di svitati e Junior, vi è la volontà da parte della Sony di produrre anche un nuovo film live-action! Ancora non sappiamo bene se seguirà direttamente quello del 2016 o tenterà nuove strade, ne tantomeno possiamo confermare i protagonisti, considerando che l'accoglienza rumorosa del recente capitolo diretto da Paul Feig potrebbe impedire a Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon e Leslie Jones di riprendere i loro ruoli. Tempo fa si parlò di aggiungere alla Ghost Corp Chris Pratt e Channing Tatum, ma Reitman non si sbilancia troppo e aggiunge infine che prima di pensare al live action dovranno occuparsi al meglio dell'imminente film d'animazione che si pensa possa uscire tra il 2018 e il 2019! Vi terremo aggiornati.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Ghostbusters: In arrivo un film d'animazione e un...