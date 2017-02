Ghost in the Shell: un nuovo trailer in italiano da capogiro!

Valerio Di G.

E' stato rilasciato il secondo lungo trailer di Ghost in the Shell con protagonista Scarlett Johansson. Nel filmato troviamo un montaggio tutto nuovo del film di Rupert Sanders, con una serie di sequenze elettrizzanti e moltissimi dialoghi. "Mi hanno creato, ma non posso controllarmi", con questa nota epica finisce il trailer lasciandoci in attesa del film che uscirà nelle nostre sale il 31 Marzo 2017.

Ghost in the Shell è la storia di Major, un cyborg interpretato da Scarlett Johanson a capo di una task force d'élite chiamata "Section 9". Il team, che ha il compito di scongiurare pericolisi attentati criminali, dovrà intervenire in difesa della Hanka Robotic società responsabile degli sviluppi della cyber tecnologia.

