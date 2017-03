Ghost in the Shell: le voci giapponesi dell'Anime doppieranno il film live action

I doppiatori dell'anime di Ghost in the Shell si occuperanno anche della versione per il mercato giapponese del live action con protagonista Scarlett Johansson.

Atsuko Tanaka, voce originale di Major, riprenderà il proprio ruolo, così come Akio Ôtsuka sarà nuovamente Batou. Kôichi Yamadera interpreterà invece Togusa.

Mamoru Oshii, regista dell'Anime, ha dichiarato: "E' passato del tempo da quando hanno interpretato questi personaggi. Voglio decisamente che offrano delle performance a cui sono adatti. Sono tutti dei professionisti, non c'è nulla da preoccuparsi e posso solo dire che è qualcosa che attendo con trepidazione".

Ghost in the Shell, diretto da Rupert Sanders, è un thriller futuristico incentrato sui membri di un'unità che opera sotto copertura per indagare sui crimini tecnologici. Alla guida dell'unità, nota come Public Security Section 9, c'è The Major (Scarlett Johansson), mentre tra i criminali da sconfiggere il più pericolo è The Laughing Man (Sam Riley) che non si fermerà di fronte a niente per distruggere l'organizzazione. Fa parte del cast anche l'attore Takeshi Kitano.

