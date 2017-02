Ghost in the Shell: i motion poster dei protagonisti

Il 30 marzo arriverà nei cinema il film Ghost in the Shell, l'adattamento live action dell'omonimo manga e anime giapponese con protagonista l'attrice Scarlett Johansson.

La Paramount Pictures ha diffuso dei nuovi motion poster dei protagonisti dell'atteso lungometraggio.

Ecco tutte le locandine animate:

Ghost in the Shell, diretto da Rupert Sanders, è un thriller futuristico incentrato sui membri di un'unità che opera sotto copertura per indagare sui crimini tecnologici. Alla guida dell'unità, nota come Public Security Section 9, c'è The Major (Scarlett Johansson), mentre tra i criminali da sconfiggere il più pericolo è The Laughing Man (Sam Riley) che non si fermerà di fronte a niente per distruggere l'organizzazione. Fa parte del cast anche l'attore Takeshi Kitano.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Ghost in the Shell: i motion poster dei...