Get Out: l'horror di Jordan Peele stabilisce un nuovo record

Il film Scappa - Get Out ha stabilito un nuovo record dopo essere diventato il primo film di uno sceneggiatore e regista afroamericano a incassare più di 100 milioni di dollari, raggiungendo attualmente quota 156 milioni.

Forbes ha ora annunciato che il thriller di Jordan Peele è inoltre l'opera prima di un regista e sceneggiatore basata su una sceneggiatura originale con il miglior incasso di sempre. Il record precedente era stato ottenuto da The Blair Witch project - Il mistero della strega di Blair con 140 milioni di dollari.

Il lungometraggio dovrebbe superare senza troppi problemi i 160 milioni incassati dopo le attuali sette settimane di presenza nei cinema americani, potendo inoltre contare su dei risultati che si sono mantenuti piuttosto costanti nel tempo.

In Get Out, nei cinema italiani dal 18 maggio, Chris, un giovane afroamericano viene convinto a fare visita ai genitori della fidanzata bianca Rose nella loro dimora delle vacanze, ma una volta giunto sul posto capisce che la ragione per cui è stato invitato non è quella che credeva. In un primo momento Chris pensa che l'atteggiamento nervoso della coppia formata da Missy e Dean sia dovuto al disagio per il fatto che lui sia di colore, ma mentre il weekend procede l'uomo farà scoperte ben più disturbanti.

Home News Get Out: l'horror di Jordan Peele stabilisce un...