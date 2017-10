Gerald's Game: tutti gli easter egg contenuti nel film!

L'ottima ricezione riservata a Gerald's Game, adattamento del romanzo di Stephen King firmato da Mike Flanagan per Netflix, ha spinto i fan ad analizzare il film con attenzione. Le aspettative non sono state deluse visto che a uno sguardo attento troviamo non solo qualche riferimento all'universo del Re del Brivido, ma anche ai precedenti lavori di Flanagan.

I fan di Flanagan ricorderanno che lo spaventoso Lasser Glass di Oculus ha fatto una comparsa nel recente Ouija - L'origine del male. Pur non essendo intenzionato a creare un proprio universo, Flanagan si diverte a disseminare le sue opere di easter egg e ha confermato l'esistenza di uno di questi rimandi in Gerald's Game: la spalliera del letto a cui è ammanettata Jessie (Carla Gugino) sarebbe la cornice del Lasser Glass. I fan potrebbero non averlo notato perché è sottosopra, con la parte inferiore posta in alto.

In più il libro che Jessie cerca di afferrare con cautela è lo stesso scritto dal personaggio principale di Hush - il terrore del silenzio, altro film che Mike Flanagan ha diretto per Netflix.

Mike Flanagan movie cameos in GERALD'S GAME: Oculus' Lasser Glass frame as the headboard and Maddie Young's Midnight Mass novel from HUSH. pic.twitter.com/5jOraDUIXX — Culture Crypt (@CultureCrypt) 30 settembre 2017

I superfan di Stephen King avranno, inoltre, notato come Mike Flanagan abbia conservato tutti i rimandi che collegano Gerald's Game all'universo di Stephen King, inclusi i flashback di un'eclissi di sole - la stessa narrata in Dolores Claiborne. Ma c'è di più, nel film Jessie rievoca uno strano sogno fatto durante l'eclissi: "Ho fatto un sogno quella notte alla casa al lago. C'era una donna in piedi davanti al pozzo, che fissava va l'oscurità. E io ero laggiù, nel pozzo, che guardavo in alto verso di lei. Era così buio sopra di lei. L'eclissi si consumava e l'odore... l'odore nel pozzo. Era come l'odore di ostriche. Lei se ne stava lì in piedi con indosso un abito rosso e mi guardava...".

Quella donna è Dolores Claiborne, interpretata da Kathy Bates nell'adattamento del 1995. King ha pubblicato Dolores Claiborne e Il gioco di Gerald nello stesso anno, e l'eclissi ha un ruolo chiave nel passato di Jessie e Dolores. L'evento è collegato a fatti sanguinosi avvenuti nelle vite di Jessie e Dolores proprio in quel momento e durante l'eclissi entrambe avranno la visione dell'altra senza sapere il perché.

Un altro riferimento di Gerald's Game riguarda il momento in cui una frustrata Jessie considera la possibilità di arrendersi, e il marito (Bruce Greenwood) le dice: "Tutte le cose muoiono, tutte le cose seguono i Vettori (beam)" riferimento a La Torre Nera, epica saga di King.

